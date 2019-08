Un nuovo Cooking Mama in arrivo su PS4 e Nintendo Switch?

Tirate fuori i grembiuli e preparatevi a tornare ai fornelli. Sì, lo sappiamo che l'ora di pranzo è ancora lontana, ma sembra proprio che presto potremo tornare a cucinare oltre che "dal vivo", anche sulle nostre console, grazie a Cooking Mama.

La celebre serie di videogame giapponese sta infatti per tornare: l'ente tedesco USK ha valutato qualche giorno fa Cooking Mama: Cookstar per PlayStation 4 e Nintendo Switch, che dovrebbe dunque essere il nuovo episodio del videogame culinario dopo l'ultima incarnazione del gioco, Cooking Mama: Sweet Shop, che risale all'ormai lontano 2014 (perlomeno in Giappone, visto che nel resto del mondo uscì poi nel 2017, tre anni dopo) su Nintendo 3DS.

Sembra però che lo studio di sviluppo del titolo non sia quello originale di Office Create, bensì First Playable Productions. Si tratta degli autori di alcuni giochi su licenza tra cui Big Hero 6: Battle in the Bay, Ben 10: Omniverse 2 e Style Lab: Jewelry Design, tutti per 3DS e DS.

Per il momento dunque tocca restare in attesa di ulteriori informazioni, per scoprire se il ritorno del titolo culinario giapponese sarà qualcosa per cui valga la pena aspettare o meno. Voi che ne pensate? Vi fa piacere l'idea di un nuovo Cooking Mama?