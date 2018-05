Nuovo corposo video gameplay per la versione PS4 di Dragon Quest XI

Se state attendendo con trepidazione l'uscita di Dragon Quest XI in versione PS4, fissata per il 4 settembre sulla console di Sony e su PC, vi farà piacere sapere che nell'ultimo episodio di PlayStation Underground sono stati mostrati ben 17 minuti di gameplay del gioco in lingua inglese, commentati passo per passo da Square Enix.

Oltre a vedere i protagonisti del titolo impegnati in vari scontri, grazie ai quali possiamo dare un'occhiata estesa alle caratteristiche del sistema di combattimento, il video mette in mostra anche la direzione artistica con cui Square Enix ha confezionato il mondo di gioco ed i relativi dungeon.

Se avete intenzione di preordinare il gioco su PS4 in versione americana tramite Amazon o GameStop, vi ricordiamo che avrete diritto ad alcuni bonus pre-order già annunciati in precedenza dagli sviluppatori, mentre da alcuni giorni è possibile fare lo stesso anche con la versione PC tramite Steam; la piattaforma di Valve ha infatti già inaugurato la pagina dedicata al gioco, completa di tutte le informazioni del caso.

Per quanto riguarda la versione per Nintendo Switch invece, sappiamo che si baserà su quella PS4, ma la sua data d'uscita è stata rimandata per alcuni problemi legati al comparto grafico ed all'ottimizzazione dell'Unreal Engine 4 per l'hardware della console.