Nuovo cosplay su Genshin Impact, stavolta al centro c'è Amber

Ormai la mania di Genshin Impact si è consolidata. Il nuovo videogioco gratuito dello studio cinese miHoYo ha conquistato tanti giocatori nonostante sia ancora in piena fase di sviluppo. Infatti da poche ore è stata pubblicata la versione 1.1 di Genshin Impact con nuovi personaggi.

Intanto i guerrieri che abbiamo imparato a controllare nel videogioco stanno ottenendo tanti cosplay, portandoli quindi anche nella vita vera. Nel corso dell'ultimo mese vi abbiamo presentato ben tre cosplay a tema Genshin Impact:

Oggi ve ne portiamo un quarto che si concentra su Amber. È uno dei primi personaggi ricevuti dal videogiocatore, ottenuto durante la quest Winds of the Past nel prologo Act 1: The Outlander Who Caught the Wind.

In basso possiamo vedere il cosplay di Amber realizzato dalla coreana Siru_0207. La vediamo naturalmente indossare i tipici abiti della ragazza: un corpetto bianco e di pelle con sopra un giubbino rosso, pantaloncini marroni cortissimi, calze, guanti, occhiali da pilota e un fiocco rosso in testa che circonda i lunghi capelli castani. Grazie alle tante foto, possiamo ammirare il suo costume da più angolature.

Preferite più la Amber presente nel videogioco di Genshin Impact o questa realizzata dalla brava Siru?