Il nuovo costume di Asura's Wrath sarà disponibile a settembre per Street Fighter V

Capcom continua ad arricchire una delle sue principali IP, Street Fighter V: Arcade Edition, con un nuovo contenuto in uscita il 27 settembre. I giocatori potranno ottenere il costume Asura’s Wrath per Kage nella modalità Extra Battle.

Ricordiamo che Extra Battle è la modalità di Street Fighter V in cui attraverso l’utilizzo di Fight Money, la speciale valuta in-game, possono essere sbloccati combattimenti con premi esclusivi. In questo momento è ancora possibile guadagnare il costume dedicato a Vergil di Devil May Cry per Cody.

Questo non è il primo crossover tra Asura’s Wrath e Street Fighter: all'uscita del gioco originale erano stati pubblicati due DLC che permettevano di affrontare Asura con Ryu e Akuma, il Lost Episode 1 e 2.

Oltre al nuovo costume, anche Balrog avrà un nuovo look. Capcom ha annunciato su Twitter che dal 17 settembre sarà possibile ottenere il set da boxe chiamato No Escape. In precedenza, dal palco dell’EVO 2019, Capcom aveva rivelato novità per i mesi di novembre e dicembre.

Dopo l’annuncio del sorpasso di SFV rispetto al precedente capitolo, Capcom ha tutta l’intenzione di supportare il titolo, per la felicità dei fan della serie.