Il nuovo Crash Bandicoot tra i giochi PS5? Arriva un rumor probabilmente falso

Nel corso della serata sono spuntate in rete nuove informazioni sul presunto capitolo inedito di Crash Bandicoot in sviluppo presso uno degli studi di Activision, il quale potrebbe fare il proprio debutto sulle macchine da gioco della prossima generazione.

A svelarlo è l'insider portoghese Guru, di cui non si è praticamente mai sentito parlare in passato. Stando a quanto dichiarato dall'utente su Twitter, il gioco sarebbe in sviluppo da circa 3 anni e la campagna marketing dovrebbe avere inizio a breve. Sempre secondo l'insider, ci sarebbe un accordo tra Activision e Sony per la pubblicizzazione del gioco, i cui spot mostreranno quindi la versione PlayStation 5 in maniera simile a quanto avvenuto con l'edizione PS4 di Control la scorsa estate. Pare che gli accordi tra le due aziende non siano ancora definitivi e le cose potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane. Non si esclude inoltre che, nel caso in cui l'accordo dovesse esserci, possano arrivare dei contenuti esclusivi per i futuri possessori del titolo su PS5, un po' come avvenuto di recente con COD Modern Warfare. Non ci sono invece riferimenti quindi all'esclusività del gioco, che dovrebbe quindi arrivare anche su Xbox Series X e su PC.

Dal momento che la provenienza delle informazioni non è delle più affidabili, vi invitiamo a prendere questi rumor con le pinze. Per scoprire se un nuovo Crash Bandicoot è realmente in sviluppo non possiamo che attendere le prossime settimane, quando potrebbe spuntare il primo trailer ufficiale del gioco.