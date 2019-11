Un nuovo Crash Bandicoot è in sviluppo? Emergono diversi indizi in rete

L'opera di ammodernamento compiuta da Activision con Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy e Crash Team Racing: Nitro-Fueled ha permesso ad uno dei personaggi più iconici degli anni novanta di tornare in auge e far divertire anche le nuove generazioni di videogiocatori.

E se Activision stesse pensando di capitalizzare il successo riscosso dalle due riedizioni sviluppando un nuovo episodio della serie? Un'ipotesi che potrebbe rivelarsi tutt'altro che campata in aria, alla luce dei numerosi indizi che sono emersi in rete nelle ultime settimane. Procediamo per ordine.

Il primo e più evidente segnale dell'esistenza di una nuova avventura con protagonista il marsupiale arancione può essere rinvenuto nel recente spot pubblicitario di PS4, intitolato "It's Time to Play". Nella scena che mostra Crash, Coco e Nitro Cortex sfrecciare a tutta velocità a bordo dei loro kart in un parcheggio (a partire dal minuto 0:11), i fan più attenti hanno notato una misteriosa maschera che levita accanto alla sorella del protagonista. Tutti sono concordi nel ritenerlo un oggetto completamente inedito mai apparso nei precedenti episodi della serie, e che, pertanto, potrebbe rappresentare un indizio su un nuovo episodio.

Ad alimentare ulteriormente le speculazioni ci ha pensato Nicholas Kole, un Character Artist di Toys for Bob (studio che si è occupato di Spyro Reignited Trilogy), che ha twittato dell'argomento senza svelare alcun dettaglio, limitandosi ad interagire con i suoi follower mediante faccine e gif misteriose. Come se non bastasse, qualche tempo fa gli stessi ragazzi di Toys for Bob si sono lasciati sfuggire una loro concept art del marsupiale arancione. A questo punto, fare uno più uno viene piuttosto naturale: e se questo fantomatico nuovo capitolo di Crash Bandicoot si trovasse in sviluppo presso gli studi di Toys for Bob?

Non è finita qui! In questi giorni, sui bus del Regno Unito è visibile un'immagine pubblicitaria che ritrae un Crash Bandicoot diverso dal solito, caratterizzato da quello che sembra essere un nuovo design realizzato appositamente per un episodio inedito della serie. Tutte queste supposizioni sono inoltre corroborate da alcune fonti, le stesse che in passato hanno rivelato in anticipo l'esistenza Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Team Racing Nitro Fueled. Secondo loro, questa nuova avventura vedrà il marsupiale viaggiare in tutto il mondo in un platform in stile Mario 3D World, con nuovi nemici, personaggi e meccaniche. Ad occuparsi dello sviluppo sarebbero sia Toys for Bob che Vicarious Visions, mentre la presentazione sarebbe prevista nel corso dei Game Awards del 12 dicembre (lo stesso palcoscenico sfruttato per il reveal di Nitro-Fueled).

Gli indizi, come avete visto, sono molti, ma al momento non possiamo far altro che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Activision. Voi cosa ne pensate?