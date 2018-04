Nuovo diario di sviluppo di God of War, ecco alcuni dettagli sul sistema di progressione

Ormai manca poco all'uscita di una delle esclusive Sony più importanti in assoluto, ovvero God of War. Per alimentare ancora di più l'hype dei fan nei confronti del titolo, il gameplay designer Jason McDonald ci spiega in un nuovo diario di sviluppo come il sistema di progressione sia stato studiato per accontentare ogni possibile esigenza.

Sony Santa Monica sa bene che i videogiocatori sono diversi tra loro, ed hanno stili di gioco differenti, ed è per questo che ha cercato di ampliare ancor di più la customizzazione delle abilità e delle caratteristiche di Kratos nel nuovo capitolo della saga.

In un titolo vasto come God of War infatti c'è da aspettarsi che ogni utente voglia giocare come più gli piace: gli sviluppatori hanno pensato quindi di assecondare questa diversità dando ai giocatori la possibilità di equipaggiare armi ed armature uniche, e di scegliere tra alcune perk che ad esempio permettono di diminuire il cooldown degli attacchi, aumentare la loro potenza o rendere Kratos più resistente ai colpi avversari.

Anche l'arma che impugnerà il Fantasma di Sparta avrà il suo relativo albero delle abilità, permettendo agli utenti di sperimentare diverse build e di elaborare nuove tecniche di gioco.

E voi cosa ne pensate del sistema di progressione del personaggio integrato nel nuovo God of War? Lo trovate di vostro gradimento o preferivate qualcosa di diverso?