Nuovo diario di sviluppo per The Sinking City, l'horror investigativo lovecraftiano

Dopo ben due anni di lavoro, l'horror investigativo basato sui racconti di Lovecraft The Sinking City si sta facendo lentamente strada verso il giorno della sua uscita sul mercato, fissata per quest'anno. Il team Frogware ha infatti già completato gran parte dei lavori di sviluppo del gioco, ma qualcosa rimane sempre da fare; ora il loro prossimo obbiettivo è quello di creare una demo giocabile da pubblico che riesca ad incarnare l'essenza del gioco stesso, mostrando più scorci possibili del titolo per dare un'esperienza convincente senza tradire le aspettative.

Di questo infatti ci parlano gli sviluppatori nel loro ultimo diario di sviluppo, i retroscena della build che verrà presentata alla GDC della prossima settimana e ad aprile all'EGX, la fiera londinese dedicata ai videogiochi. Buona visione, e buoni incubi a tutti!