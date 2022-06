Nuovo Donkey Kong e grande Nintendo Direct in arrivo: noto insider ne è certo!

È trascorso oltre un anno dal momento in cui abbiamo sentito parlare per la prima volta della possibilità di vedere un nuovo Donkey Kong realizzato dal team di Super Mario Odyssey.

Ora, il noto insider "Zippo" - che si è più volte dimostrato ben informato sulle novità in casa Nintendo - torna sull'argomento, con alcuni aggiornamenti. In poche righe, l'utente afferma infatti di aver recentemente appreso stuzzicanti dettagli sul progetto. Tra questi, vi sarebbe addirittura la conferma che il nuovo gioco di Donkey Kong sarebbe già entrato in fase Gold! Di fatto, questo implicherebbe che l'esclusiva, che Zippo ribadisce avere la firma di Nintendo EPD, sarebbe sostanzialmente pronta al debutto su Nintendo Switch.



L'insider non è certo delle tempistiche legate al completamento del titolo, che potrebbe dunque essere stato ultimato sia da molto sia da poco tempo. In ogni caso, prosegue, il momento scelto da Nintendo per l'annuncio ufficiale del gioco sarebbe ancora un mistero. Le speranze, afferma Zippo, sarebbero da riporre in un "grande Nintendo Direct" che il colosso di Kyoto avrebbe in programma per la "prossima settimana", ma l'utente non vuole sbilanciarsi sul reveal di questo misterioso ritorno in scena di Donkey Kong.



In attesa di eventuali conferme da parte di Nintendo sull'effettiva trasmissione di un nuovo Direct e sull'esistenza di una nuova avventura dell'amato gorilla, ricordiamo che l'ultimo appuntamento targato Kyoto ha portato con sé tante novità su Xenoblade Chronicles 3.