Nuovo Dungeons & Dragons Tripla A in sviluppo: è Dark Alliance 2?

Wizards of the Coast conferma che un nuovo progetto AAA incentrato su Dungeons & Dragons è in sviluppo presso gli studi di Invoke Games, azienda precedentemente nota come Tuque Games nonchè autrice di Dungeons & Dragons Dark Alliance, Action/RPG di stampo hack & slash pubblicato nel 2021 su PC e console PlayStation e Xbox.

Pochissime al momento le informazioni sul nuovo misterioso progetto: si sa per certo che il gioco sarà sviluppato in Unreal Engine 5 e che sarà "un gioco AAA incentrato sull'universo di Dungeon & Dragons". In aggiunta, Invoke Games si prepara ad espandersi considerevolmente nel corso dei prossimi anni, passando dall'attuale team di 80 persone ad oltre 200 entro il 2025. Considerato il team di sviluppo coinvolto viene lecito pensare che il progetto in cantiere possa essere un eventuale Dungeons & Dragons Dark Alliance 2, ma si tratta per il momento di una semplicissima ipotesi.

Nessun dettaglio invece su una possibile finestra di lancio per l'opera e su quali piattaforme vedrà la luce, presumibilmente PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per adesso l'unica certezza è che un nuovo gioco di D&D esiste ed è in cantiere, ma per dettagli più approfonditi bisognerà aspettare maggiori chiarimenti in futuro.

La nostra recensione di Dungeons & Dragons Dark Alliance mise in evidenza i limiti della produzione a fronte comunque di più aspetti riusciti. Un eventuale Dungeons & Dragons Dark Alliance 2, se davvero sarà questa la natura del misterioso progetto, potrebbe essere la giusta occasione per perfezionare le problematiche del precedente gioco e renderlo in questo modo ancora più intrigante per i fan.