Con un nuovo esilarante bug di Fortnite, il Battle Bus porta i giocatori fuori dalla mappa

Epic Games è al lavoro per risolvere i problemi di Fortnite, che tra glitch, bug e malfunzionamenti vari sarà pure uno dei videogame più popolari al mondo, ma di certo non è esente da guai di ogni sorta. Ciò nonostante, periodicamente emergono nuove bizzarrie all'interno del gioco.

Solo pochi giorni fa infatti vi avevamo raccontato del bug di Fortnite per cui ballando sopra i tetti di Borgo Bislacco, veniva causato un malfunzionamento nel caricamento delle texture, per cui i giocatori cadevano irrimediabilmente nel vuoto.

Oggi invece arriva una nuova segnalazione che riguarda il Battle Bus di Fortnite, quello che porta i giocatori in battaglia all'inizio della partita. Un utente di Reddit ha infatti segnalato un problemino riguardante il suo autobus, che si è allontanato in direzione totalmente opposta rispetto alla mappa di gioco, rendendo impossibile la sua entrata in partita.

Che l'autista si sia distratto e abbia sbagliato fermata? O si tratta di un tentativo di dirottamento? Ci hanno scherzato su anche gli utenti di Reddit stessi, nei commenti. "Terzo capitolo, arrivo!", ha scritto qualcuno, mentre un altro ha risposto: "Non sei abbastanza coraggioso per saltare giù dal bus, per cui ti ha portato via".

Per il momento non è chiaro se si sia trattato di un "una tantum" o se possa essere un problema ricorrente, né sono noti i motivi che abbiano portato al divertente fuoriprogramma. Speriamo però che Epic lo abbia aggiunto alla lista di elementi da correggere.