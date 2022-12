Nuovo esplosivo trailer di Tekken 8 dai The Game Awards 2022

Dopo aver finalmente svelato la data d'uscita di Suicide Squad: Kill The Justice League con un video, i The Game Awards 2022 in corso a Los Angeles ci hanno permesso di dare un'occhiata ai personaggi e alle dinamiche che ritroveremo in Tekken 8.

Questo nuovo video ci mostra innanzitutto uno dei simboli del franchise, ovvero Jin Kazama, frustrato e deluso per non essere riuscito a salvare quante più persone possibili dagli attacchi nemici. Il focus si sposta poi Kazuya Mishima, il demoniaco padre di Jin che intende conquistare il mondo. Ma non è tutto.

Grazie a questo nuovo video gameplay abbiamo avuto la conferma circa il ritorno di diversi volti storici del franchise come Paul, King, Law, Lars o anche il devastante cyborg Jack-8. Ovviamente questi sono soltanto alcuni dei tanti personaggi che comporranno il roster di questo nuovo capitolo del famoso franchise di Bandai Namco, che sembra tra l'altro fortemente indirizzato verso l'innovazione tecnologica, proponendo un impianto grafico interamente realizzato con il motore Unreal Engine 5.

Quanto alla data d'uscita del gioco, per adesso sappiamo soltanto che Tekken 8 potrebbe arrivare entro il 2023, ma non ci sono ancora conferme ufficiali in merito.

