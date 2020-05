Nuovo evento l'11 giugno: annunciato anche il The Escapist Indie Showcase

La data dell'11 giugno 2020 sarà particolarmente intensa sul fronte degli appuntamenti videoludici: la giornata ne conta infatti già molteplici, con un'ulteriore new entry appena annunciata.

In partnership con GOG.com, è stato infatti confermato l'appuntamento digitale con il The Escapist Indie Showcase. Come facilmente intuibile dal nome, l'evento sarà interamente dedicato all'universo dello sviluppo indipendente, con moltissimi titoli pronti a presentarsi al pubblico durante una speciale diretta streaming.

L'edizione 2020 dell'evento si preannuncia come particolarmente ricca, con la promessa di oltre 70 giochi indipendenti in scaletta. I team di sviluppo promettono di portare sul palco virtuale una vasta e variegata selezione di nuovi annunci, numerose sessioni di gameplay e brevi diari di aggiornamento sui progressi compiuti nelle proprie attività. Il The Escapist Indie Showcase, come detto, prenderà il via in data giovedì 11 giugno, pronto ai blocchi di partenza dalle ore 21:00 del fuso orario italiano. La diretta potrà essere seguita su YouTube, mentre i più curiosi potranno restare sintonizzati anche per un appuntamento post-show durante il quale saranno presentate Demo, altri gameplay ed interviste.



Tra gli appuntamenti videoludici già in calendario per la medesima data, ricordiamo la trasmissione del nuovo gameplay di Cyberpunk 2077, ad ora privo di un orario specifico, e l'EA Play Live 2020.