Un nuovo Fable per Xbox Series X verrà annunciato oggi? S'intensificano le voci

La giornata di oggi potrebbe rivelarsi ricca di sorprese per tutti i giocatori di casa Microsoft, stando alle voci messe in giro da un noto insider, Shinobi602.

Sembra che la redazione nordamericana di IGN si stia preparando per ospitare - oggi 13 aprile - gli annunci di diversi videogiochi esclusivi per le piattaforme Xbox (quindi Xbox One, Xbox Series X e PC Windows 10). Nel suo, sibillino intervento, l'insider ha parlato di reboot, mondi fantasy ed esperienze sci-fi. A partire da questi indizi, in rete sono state rilanciate le speculazioni su un nuovo capitolo della serie Fable, atteso ormai da molti anni, che a questo punto potrebbe assumere i connotati di un vero e proprio reboot della serie creata da Peter Molyneux. In molti, affermano che in cabina di regia ci sarebbero i ragazzi di Playground Games: non è un segreto che i responsabili della serie Forza Horizon, dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, abbiano avviato i lavori su un grande RPG, che potrebbe davvero appartenere al franchise di Fable.

Oggi 13 aprile IGN annuncerà davvero dei giochi per Xbox Series X? Non ne abbiamo la certezza, ma un fondo di verità potrebbe esserci. Durante la puntata 438 del podcast Unlocked, andata in onda lo scorso 7 aprile, la giornalista Miranda Sanchez ha affermato: "Per la prossima settimana ho in programma un articolo molto molto molto emozionante che andrà online lunedì 13 aprile, dunque restate sintonizzati perché sarà particolarmente rilevante per il pubblico di Xbox, spero vi piacerà". Staremo a vedere.