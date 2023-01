Nuovo Fallout da Obsidian? 'Non ci stiamo lavorando', afferma il co-fondatotore

Negli ultimi anni si sono diffuse spesso voci sul possibile arrivo di un nuovo episodio di Fallout sviluppato da Obsidian Entertainment, lo studio autore dell'amatissimo Fallout New Vegas pubblicato originariamente su PC, PlayStation3 e Xbox 360 nel lontano 2010.

I rumor su un possibile Fallout New Vegas 2 di Obsidian non sono mancati nel corso del 2022, ma ovviamente nulla ha mai trovato reale conferma. In una precedente intervista il co-fondatore della compagnia, Feargus Urquhart, aveva lasciato intendere che un nuovo Fallout potrebbe essere tra i futuri giochi di Obsidian , che desidera farlo e che, anzi, sarebbe rimasto sorpreso del contrario. Questo però non significa che l'azienda in forza a Microsoft sia effettivamente al lavoro su un nuovo gioco della serie Bethesda.

E' lo stesso Urquhart a specificarlo nel corso di una lunga chiacchierata con il portale Game Pressure, sottolineando che in questo momento lo studio ha così tanti progetti in ballo che non potrebbe prendere in carico nessun altro lavoro almeno fino alla fine del 2023. "Non stiamo lavorando ad un nuovo Fallout, abbiamo già molto in ballo tra Avowed, Grounded e Outer Worlds 2. Non so quando internamente inizieremo a parlare di nuovi giochi, forse alla fine del 2023. Non ci sono piani o documenti interni che lo affermino", dichiara Urquhart.

In ogni caso il co-fondatore ribadisce ancora una volta il suo desiderio di voler lavorare a un nuovo gioco della serie: "Mi piacerebbe fare un altro Fallout prima di ritirarmi. Non so quando dato che non ho una data per il mio pensionamento. La mia speranza è che accada, ma bisogna aspettare e vedere". Vorreste vedere anche voi un nuovo Fallout sviluppato da Obsidian Entertainment quanto prima?