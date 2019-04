Nuovo finanziamento milionario per aXiomatic, società proprietaria del Team Liquid

aXiomatic, la società proprietaria dell'organizzazione Team Liquid, ha raccolto altri 21,5 milioni di Dollari in un nuovo round di finanziamento. Il documento, depositato presso la Security Exchange Commission, non elenca gli investitori in questo ultimo round e aXiomatic non ha ancora commentato le notizie legate al finanziamento.

Axiomatic, se ricordate, in questo ultimo periodo ha ricevuto un'iniezione di denaro costante, a riprova del suo ruolo da protagonista nella scena competitiva internazionale. Lo scorso ottobre, la società annunciò un round di finanziamento da 26 milioni di Dollari che includeva, tra gli altri, l'entrata in scena della leggenda NBA Michael Jordan, ultimo di una ormai sterminata serie di VIP interessati al mondo esport.

Inoltre, nell'aprile del 2018, sempre aXiomatic ricevette un finanziamento da 25 milioni di Dollari, portando il computo totale lo scorso anno oltre i 50 milioni di Dollari.

Il Team Liquid, per chi ancora non conoscesse l'organizzazione, possiede uno slot nella League of Legends Championship Series (LCS) statunitense e può vantare squadre e giocatori in quasi ogni titolo che presenta una scena competitiva: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Fortnite e Super Smash Bros.

Senza contare, poi, gli importanti sponsor del team: Alienware, Monster Energy, Honda, Twitch, HyperX e NEEDforSEAT. aXiomatic ha anche investito in diverse società del settore, tra cui Epic Games, l'incubatore di startup BITKRAFT, e l'organizzatore di tornei amatoriali Super League Gaming.