Il nuovo firmware di Nintendo Switch dà finalmente un senso al led del tasto Home

Lo sapevate che quell'anello attorno al pulsante Home del Joy-Con destro e del Pro Controller di Nintendo Switch è, in realtà, un led luminoso? Cascate dal pero? Non prendetevela, in fondo non è colpa vostra.

Nonostante l'ibrida abbia ormai raggiunto i due anni e mezzo d'età, l'accensione di tale luce non è mai stata supportata ufficialmente dalla console. Paradossalmente, può essere attivata solamente collegando il controller ad un'altra piattaforma, ovvero al PC tramite Steam.

Ebbene, da oggi le cose cambieranno. La versione 9.0 del Firmware di Nintendo Switch pubblicata stamane, oltre all'opzione ricerca nel Canale Notizia e la possibilità di configurare la sensibilità dello schermo touch, ha finalmente abilitato l'accensione del led per le notifiche! Grazie ad esso, quindi, il sistema ci avvertirà ogni qual volta avremo una comunicazione in sospeso, anche con la console in modalità di riposo. Aspettate a cantar vittoria, in ogni caso: al momento nella ludoteca di Switch non è incluso nessun software compatibile, pertanto non è ancora possibile beneficiare di questa comoda funzionalità. Siamo sicuri, in ogni caso, che non tarderà ad essere implementata, specialmente perché sarà presente anche su Nintendo Switch Lite, come potete vedere nell'immagine promozionale in basso. Il lancio della nuova console, ricordiamo, è fissato per il 20 settembre.

Prima di salutarvi, segnaliamo che per poter attivare tale funzione è necessario aggiornare anche i firmware dei Joy-Con e del Pro Controller. PEr farlo, è sufficiente andare in Impostazioni di Sistema > Controller e sensori > Aggiorna Controller.