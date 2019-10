Nuovo gameplay per Sword Art Online Alicization Lycoris: Asuna si mostra in azione

In occasione del Dengeki Bunko Fall Festival di Tokyo, evento dedicato a light novels, anime e videogame, Bandai Namco ha dedicato spazio ad una nuova sessione di gameplay di Sword Art Online

Dopo aver mostrato in azione il titolo in alcuni video gameplay al Tokyo Game Show, la software house ha così offerto un'ulteriore occasione per approfondire le meccaniche di gameplay di questa nuova produzione. La sessione di gioco presentata durante il festival nipponico risulta inoltre particolarmente interessante, in quanto mostra per la prima volta in azione il personaggio di Asuna. Con una durata di poco inferiore ai dieci minuti, il filmato che trovate disponibile in apertura a questa news introduce lo stile di combattimento della giovane eroina dell'universo di Sword Art Online: vi auguriamo dunque una buona visione!



Sword Art Online Alicization Lycoris è un progetto multipiattaforma, la cui pubblicazione è attesa su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ad ora, Bandai Namco non ha ancora reso nota la precisa data di pubblicazione del gioco. Annunciato nel corso della primavera di quest'anno, questo nuovo gioco targato Bandai Namco si è già mostrato in un trailer di SAO Alicization Lycoris in lingua italiana. Siete curiosi di scoprire ulteriori informazioni su questa nuova produzione videoludica?