Il nuovo gameplay trailer di Gears 5 presenta la mappa tutorial Boot Camp

A pochi giorni dall'apertura della fase di Tech Test Multiplayer di Gears 5, The Coalition confeziona un nuovo gameplay trailer per presentarci Boot Camp, l'area dove poremo affinare le nostre tecniche di combattimento prima di lanciarci contro le creature che popolano l'universo sci-fi del nuovo Gears of War.

All'interno di questa mappa, ciascun giocatore potrà provare le novità di gameplay che caratterizzeranno l'avventura principale e le modalità multiplayer di Gears 5. Una volta atterrati sull'area di prova del Boot Camp, gli utenti avranno a disposizione un quantitativo illimitato di munizioni e di elementi di equipaggiamento da utilizzare contro uno sciame di innocui droni.

Più che una video panoramica sulle diverse ambientazioni di questa mappa, come proposto dagli stessi ragazzi di The Coalition con i trailer di District e Training Grounds, il filmato del Boot Camp di Gears 5 assume perciò i contorni di un vero e proprio video tutorial che mostra le tecniche di combattimento principali e le giuste tempistiche da adottare per ricaricare le armi e servirsi delle coperture.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che Gears 5 uscirà il 10 settembre su PC Windows 10 e Xbox One. Chi ha prenotato il gioco e chi è abbonato a Xbox Game Pass potrà partecipare dal 18 luglio al Tech Test multiplayer: su queste pagine trovate la scheda con i requisiti di sistema e un approfondimento di Giuseppe Arace su una delle attività che affronteremo nel corso di questa fase, ossia la modalità Escape di Gears 5.