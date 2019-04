Il nuovo gameplay trailer di RAGE 2 mostra i pericoli della Zona Devastata

Risolto il fastidioso errore di comunicazione riguardante l'obbligo di abbonamento a PS Plus e Xbox Live Gold per giocare a RAGE 2, gli autori di id Software e gli studi Avalanche confezionano il gameplay trailer "Tutti contro di Me" per calarci nei panni di Walker, l'Ultimo Ranger della Zona Devastata.

Sopravvissuto alla fine della civiltà narrata nel primo atto della saga FPS di Bethesda e agli sconvolgimenti causati dall'impatto con un asteroide, il nostro intrepido alter-ego dovrà ingegnarsi per sconfiggere gli sgherri del sanguinario despota conosciuto come "L'Autorità".

Il nostro compito sarà perciò quello di viaggiare da una regione all'altra dell'immensa mappa di gioco per strappare al nemico i frammenti del meteorite e servirsi dei Nanotriti per accrescere le proprie abilità nella speranza, così facendo, di avere la meglio sulle bestie mutanti e sulle fazioni criminali incrociate lungo il cammino. Nel corso dell'avventura avremo poi modo di ampliare il nostro arsenale acquisendo armi, gadget e oggetti che comprenderanno, ad esempio, la spettacolare BFG 9000 di DOOM.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che RAGE 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 14 maggio, ma prima consigliamo a tutti i futuri esploratori della Zona Devastata di rileggere l'esplosivo speciale di Alessandro Bruni incentrato sulle dinamiche di gameplay, sulla storia e sulle possibilità free roaming offerte dal nuovo sparatutto di Bethesda.