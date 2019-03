Nuovo gameplay trailer di Sekiro Shadows Die Twice

Dopo il trailer di lancio di Sekiro pubblicato qualche giorno fa, il team di sviluppo del gioco aveva promesso di avere un'altra sorpresa in arrivo proprio nella giornata di oggi. FromSoftware ha mantenuto la parola data ed ha diffuso un nuovo video, che vi andiamo a mostrare in calce alla news.

Il nuovo "Overview Trailer" permette di dare uno sguardo ad alcune sequenze di gameplay del nuovo gioco degli autori di Bloodborne, Demon's Souls e Dark Souls e introduce i personaggi, la storia e le ambientazioni, in una clip assolutamente densa di contenuti, che potete visualizzare in versione integrale in apertura della notizia.



Vi ricordiamo che, nonostante alcuni rumor dei giorni scorsi riportassero che non ci sarebbero state recensioni prima della data di lancio del gioco, è stato invece confermato che le prime recensioni di Sekiro saranno online dalle 14 di giovedì 21 marzo, pochissime ore prima della pubblicazione che è invece prevista per la mezzanotte del giorno successivo, venerdì 22 marzo.

Se invece non ce la fate più ad aspettare la nostra recensione, potete ingannare l'attesa leggendo la nostra ultima anteprima di Sekiro Shadows Die Twice, a cura di Francesco Fossetti. Nelle scorse ore infine si è diffusa una voce secondo cui in alcuni Paesi sarebbe stato rotto il day one di Sekiro. Si tratta per il momento di un'indiscrezione, ma è sicuramente un segnale d'allarme per tutti i giocatori che hanno paura di incappare in spoiler sul gioco. Da oggi insomma, tenete gli occhi aperti.

Che ne pensate del video di gameplay? Quali sono le vostre aspettative nei confronti del gioco? Vi ricordiamo che Sekiro Shadows Die Twice è anche protagonista della copertina del mese di Everyeye.it disegnata da Andrea Guardino.