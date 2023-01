Nuovo Ghost Recon quest'anno? Per Tom Henderson dovremo attendere il 2025

In primavera, Kotaku aveva parlato di un nuovo gioco di Ghost Recon in uscita nel 2023 ma Ubisoft non ne ha fatto parola durante la presentazione degli ultimi risultati finanziari e secondo Tom Henderson c'è un motivo ben preciso.

L'insider infatti sostiene che un rilancio del franchise potrebbe essere previsto non prima del 2025, con Ubisoft impegnata per il prossimo biennio su IP come Avatar Frontiers of Pandora, Skull & Bones, Assassin's Creed e Star Wars.

Il 2025 potrebbe essere l'anno giusto per il ritorno di Ghost Recon, serie piuttosto appannata negli ultimi anni. Al 2022 risale la cancellazione di Ghost Recon Frontline mentre nel 2019 è stato pubblicato Ghost Recon Breakpoint, titolo incapace di riscuotere il successo commerciale sperato e giudicato negativamente da pubblico e critica, con vendite al di sotto delle aspettative.

Dopo il discreto Ghost Recon Wildlands, la serie non è più stata capace di tornare agli antichi splendori, nonostante questo Kotaku ha scommesso su rilancio a breve termine ma Tom Henderson sembra di idea contraria, parlando sì di un rilancio dell'IP ma con tempi più lunghi, tanto che prima del 2025 probabilmente non sapremo nulla riguardo il futuro del marchio Ghost Recon ed i nuovi videogiochi della saga in fase di sviluppo.