Nuovo Ghost Recon: annuncio in arrivo secondo il sito teaser di Ubisoft?

Gli appassionati della serie di Ghost Recon che visitano regolarmente il sito teaser delle Industrie Skell, un'azienda fittizia collegata all'universo sparatutto di Ubisoft, scoprono dei chiari indizi che conducono verso l'annuncio imminente di un nuovo capitolo della serie ispirata ai racconti di Tom Clancy.

In base alle informazioni condivise dalla community di fan di Ghost Recon sui principali social e forum, il teaser delle Skell Technology avrebbe infatti ricevuto un aggiornamento che invita i "clienti" dell'azienda a partecipare allo Skell Con, un evento in streaming che si terrà alle ore 20:30 italiane di giovedì 9 maggio.

Il link contenuto nel teaser include un badge temporaneo di "rating sospeso" dell'ESRB, a ulteriore riprova delle voci di corridoio circolate in rete negli scorsi mesi e riguardanti lo sviluppo, da parte di Ubisoft, di un nuovo videogioco della serie di Ghost Recon o, comunque, di un progetto "tripla A" per PC e console casalinghe ambientato nell'universo thrilling dei romanzi di Tom Clancy.

Nella speranza di scoprire al più presto cosa ha in serbo per noi il colosso videoludico transalpino, ricordiamo a chi ci segue che recentemente, gli stessi curatori dei canali social di Ubisoft hanno condiviso con gli appassionati di Rainbow Six Siege un curioso sondaggio che comprendeva dei quesiti sul proprio "indice di gradimento" per funzionalità legate, ad esempio, all'aggiunta di una modalità PvE, di una campagna singleplayer e di un modulo free roaming ambientato in scenari di dimensioni medio-grandi.