Il nuovo gioco degli autori di Mafia 3 sarà svelato a breve

Due degli studi principali di Take Two stanno lavorado su giochi ancora non annunciati, sui quali il publisher ha intenzione di fare luce nel corso di quest'anno. È quanto emerso dalla conference call con gli azionisti, in cui l'azienda ha aggiornato sui propri risultati finanziari.

Hangar 13, il team che ha sviluppato Mafia 3, sta lavorando silenziosamente su un progetto da un po' di tempo, ma il presidente di Take Two Karl Slatoff non ha voluto sbottonarsi su cosa possa riguardare, ma ha comunque confermato che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Un altro importante progetto è invece quello su cui è al lavoro il team 2K Silicon Valley, uno studio che ancora non ha un nome ufficiale, e che è guidato dal co-fondatore di Sledgehammer Michael Condrey. Si tratta di uno studio fondato solamente un anno fa, per cui è una buona notizia che abbiano già qualcosa da poter mostrare.

La brutta notizia è che invece, come vi abbiamo raccontato, il nuovo Bioshock sviluppato da Cloud Chamber è ancora agli inizi, per cui ci vorrà un bel po' di tempo prima di poterne sapere finalmente qualcosa di più.

Take Two ha chiuso poi dichiarando che non si aspettano altre dipartite dopo la decisione di Dan Houser di lasciare Rockstar Games.