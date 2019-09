Un nuovo gioco di Banjo-Kazooie? Il parere del creatore dopo il debutto in SSB Ultimate

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, la Casa di Kyoto ha deciso di sorprendere la community di Super Smash Bros Ultimate con la pubblicazione a sorpresa di Banjo e Kazooie.

In seguito all'arrivo dell'atteso DLC del picchiaduro Nintendo, l'originale creatore dell'amato duo videoludico di casa Rare ha condiviso alcune riflessioni sul suo possibile futuro. Dalle pagine del portale VGC, Steve Mayles ha espresso sorpresa per l'accoglienza calorosa che il pubblico ha riservato all'esordio di Banjo e Kazooie, evidenziando come sia per lui strano tornare a vedere i personaggi in azione.



In questa occasione, non poteva ovviamente mancare una riflessione su quello che potrebbe essere il futuro del duo e sulla possibilità che l'arrivo in Super Smash Bros Ultimate possa essere solo un primo passo. "La reazione dei fan a Banjo e Kazooie in Smash potrebbe convincere Microsoft a realizzare un nuovo gioco di Banjo?", si è domandato Mayles. Dopo aver ricordato come il revival di Crash e Spyro sia stato accolto positivamente dal pubblico, l'autore ha proseguito: "Penso che una maniera piuttosto sicura per valutare la domanda per un nuovo gioco sarebbe una remaster dei due giochi originali. In seguito, se c'è l'interesse, forse potremmo vedere Banjo ritornare nel nuovo gioco realizzato senza badare a spese che lui e Kazooie meritano". Cosa ne pensate, siete d'accordo? Vorreste vedere tornare il duo in un titolo dedicato?



In chiusura, vi ricordiamo che durante il Nintendo Direct è stato annunciato anche il futuro arrivo di Terry di Fatal Fury in Super Smash Bros Ultimate.