Nuovo gioco di Batman? Kevin Conroy non è coinvolto nel rumoreggiato progetto

L'attività del team di sviluppo di Warner Bros Montréal è ormai da diverso tempo al centro di numerosi voci di corridoio e rumor che vorrebbero il team pronto ad annunciare un nuovo gioco dedicato a Batman.

A riaccendere le speranze dei fan del Cavaliere Oscuro, alla fine del mese di settembre, aveva contribuito la stessa software house. Tramite il suo account Twitter ufficiale, quest'ultima aveva infatti pubblicato dei misteriosi teaser legati a Batman. In seguito, tuttavia, non sono giunti annunci ufficiali od ulteriori indizi da parte di Warner Bros Montrèal.

Ad infittire il mistero che avvolge il progetto giunge ora una dichiarazione di Kevin Conroy, storica voce del personaggio di Batman, da lui interpretato, tra gli altri, in Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Kinght e Arkham VR. Il portale JOE.ie ha recentemente avuto l'opportunità di dialogare con Conroy e ne ha approfittato per domandargli se è previsto un suo ritorno per il presunto nuovo gioco di Batman. La celebre voce del Crociato Incappucciato ha tuttavia risposto negativamente.



Le voci di corridoio più recenti legate al titolo puntano su di un possibile coinvolgimento della saga della Corte dei Gufi. Ad ora, lo ricordiamo, Warner Bros Montréal non ha offerto alcuna conferma ufficiale sulla natura del suo prossimo progetto videoludico: per scoprire cosa bolle in pentola presso gli uffici del team, non ci resta dunque che attendere pazientemente!