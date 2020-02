Il nuovo gioco di Batman uscirà in autunno e sarà seguito dal progetto DC di Rocksteady?

The GWW riporta alcuni dettagli sul prossimo gioco di Batman, una fonte molto vicina al progetto ha confermato che il gioco è in lavorazione negli studi di WB Montreal e sarà un "Soft Reboot" della serie Batman Arkham.

Inizialmente la compagnia ha considerato un sequel diretto di Batman Arkham Knight ma i lavori su questo concept sono stati bloccati nel 2016, quando lo studio ha deciso di cambiare completamente rotta, dando vita ad un nuovo gioco di Batman che possa dare il via ad un vero e proprio DC Game Universe. Non a caso a questo titolo dovrebbe farne seguito (presumibilmente nel 2021) uno basato sul mondo DC Comics sviluppato da Rocksteady, autori della trilogia di Batman Arkham.

Lo scorso mese di settembre, in occasione del Batman Day 2019, Warner Bros ha lanciato un primo teaser del nuovo progetto, a questa mossa sono però seguiti mesi di silenzio e ad oggi non ci sono dettagli ufficiali di alcun tipo a riguardo.

Con l'ipotetica uscita prevista per l'autunno, il reveal del nuovo gioco di Batman non dovrebbe essere troppo lontano, molti parlano di un annuncio previsto durante gli eventi di presentazione di PS5 e Xbox Series X mentre altre fonti indicano l'E3 come probabile palcoscenico per la comparsa del Batman di WB Montreal.