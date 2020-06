Il nuovo gioco di Batman verrà annunciato all'evento DC FanDome di agosto?

DC Comics ha annunciato l'evento DC FanDome in programma il 22 agosto con una "Global Virtual Experience" che coinvolgerà l'intero DC Multiverse, e quindi fumetti, film e presumibilmente videogiochi.

La compagnia non ha citato nessun progetto in particolare ma l'annuncio di DC FanDome è stato ricondiviso dal profilo Twitter WB Games, lo stesso che solo poche settimane fa aveva messo in guardia riguardo una possibile imminente presentazione del nuovo progetto dello studio.

Difficile spacciarla per una conferma ma non è escluso che proprio in questa occasione Warner Bros possa presentare il nuovo videogioco del Cavaliere Oscuro, apparentemente in fase di sviluppo negli studi di WB Games Montreal (gli stessi di Batman Arkham Origins) ma mai annunciato ufficialmente fino ad oggi. Lo show DC FanDome si terrà il 22 agosto, dunque mancano ancora più di due mesi e in questo lasso di tempo potrebbero emergere leak e conferme riguardo una possibile comparsa del nuovo gioco di Batman.



La scorsa settimana si era ipotizzato l'annuncio di Batman Arkham Legacy all'evento PS5 ma il gioco non è stato svelato in questa occasione e sono in molti a chiedersi se Warner aspetterà ancora prima di togliere i veli ad uno dei progetti più attesi dai videogiocatori.