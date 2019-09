Il nuovo gioco di Batman verrà annunciato questa settimana durante lo State of Play?

In occasione del Batman Day, WB Games Montreal ha pubblicato un breve teaser del nuovo gioco di Batman che farebbe pensare all'imminente annuncio del progetto, del quale si parla ormai da molti anni. Ma quando dovrebbe avvenire esattamente il reveal?

In mancanza di dettagli ufficiali, sul forum di ResetERA sono partite le speculazioni e c'è chi parla di un annuncio previsto già per questa settimana. Due gli appuntamenti da tenere sott'occhio, ovvero lo State of Play di Sony (in onda martedì 24 settembre alle 22:00) e la nuova puntata di Inside Xbox, in programma a mezzanotte di mercoledì 25 settembre.

Si tratta come detto solamente di semplici ipotesi non supportate da conferme ufficiali, certo il fatto che WB Game Montreal abbia lanciato un teaser farebbe pensare ad un possibile reveal davvero ravvicinato nel tempo. Lo State of Play durerà 20 minuti e concederà ampio spazio a The Last of Us Part 2, dunque forse non è questo l'evento adatto per svelare un nuovo gioco di Batman. Inside Xbox potrebbe essere una sede certamente interessante, ma anche in questo caso l'ipotesi non è scontata, a meno di eventuali accordi tra Microsoft ed il publisher Warner Bros per il marketing del gioco.

Non ci resta che attendere per saperne di più, nel frattempo vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ai migliori videogiochi di Batman.