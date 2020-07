Il nuovo gioco del creatore di Nier è uscito... ma non è quello che pensate

Il nuovo gioco dell'eccentrico creatore di Nier e Drakengard, Yoko Taro, è finalmente disponibile anche per l'occidente... purtroppo però non è quello che ci si potrebbe aspettare. Stiamo parlando di un titolo per dispositivi mobile, chiamato SINoALICE, uscito precedentemente in Giappone nel lontano giugno del 2017.

Si tratta di un gioco di ruolo che combina un'ambientazione cupa e angosciante, tipica di Yoko Taro, miscelata perfettamente con dei classici personaggi fantasy. Il nostro obiettivo sarà quello di guidare delle guerriere contro un esercito di spietate creature, in single player o in cooperativa online, utilizzando centinaia di armi e personaggi diversi, tra cui Alice, dell'omonimo racconto nel paese delle meraviglie, e persino Cappuccetto Rosso.

Il gioco è stato arricchito anche dalle musiche di Taro Keiichi Okabe, che abbiamo sentito in Nier e Nier: Automata. Oltre due milioni di giocatori si sono pre-registrati per l'uscita di SINoALICE sul Google Play e sull'App Store. Tutti coloro che lo hanno fatto hanno ricevuto numerosi premi, tra cui delle armi speciali, della valuta in-game e vari oggetti.

Per avviare il gioco su device Apple servirà avere - almeno - un dispositivo con iOS 9, iPhone 5s, iPad Air, iPad mini 2. Mentre per device Android, servirà un dispositivo con Android 4.4 o superiore e con almeno 2GB di RAM.

Yoko Taro non si ferma di certo qui, e i prossimi titoli in uscita sono: un gioco per cellulare chiamato Nier: Reincarnation e NieR Replicant ver.1.22474487139 per PlayStation 4, Xbox One e PC - nuova versione dell'action RPG in terza persona uscito nell'ormai lontano 2010 sbarcato su PS3 e Xbox 360.