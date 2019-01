Nuovo gioco di Dragon Ball e DB FighterZ Season Pass 2: annunci in arrivo a fine mese

Durante il Dragon Ball Games Super Showcase, Bandai Namco non ha annunciato solo l'arrivo di Super Dragon Ball Heroes World Mission in Occidente, la compagnia ha infatti svelato in questa occasione l'imminente arrivo di ulteriori reveal sui giochi basati sulla serie di Akira Toriyama...

Tomoko Hiroki, producer di Dragon Ball FighterZ, ha rivelato che il gioco avrà un secondo FighterZ Pass, inoltre Masayuki Hirano (produttore di Super Dragon Ball Heroes World Mission e Dragon Ball Xenoverse 2) ha parlato di altri annunci in programma: "abbiamo molte novità in arrivo, continueremo a supportare Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2, ad aprile lanceremo Super Dragon Ball Heroes ma c'è di più... non posso dirvi molto ma restate sintonizzati, stiamo pensando al futuro della serie...."

Gli annunci in questione sembrano essere previsti durante la finale del Dragon Ball FigherZ World Tour, in programma il 26 e 27 gennaio, ne sapremo quindi di più alla fine del mese.