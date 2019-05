Nuovo gioco From Software: guerra civile, tre personaggi giocabili e multiplayer?

From Software si trova attualmente al centro di un incredibile numero di voci di corridoio, che vorrebbero la software house impegnata su un nuovo action RPG, la cui realizzazione avrebbe visto addirittura George RR Martin impegnato sul videogame.

Secondo i rumor, il gioco sarebbe conosciuto con il nome in codice Project Rune, vanterebbe un'ambientazione norrena, si svolgerebbe in un medioevo dark fantasy, sarebbe stato realizzato in Unreal Engine 4 e sarebbe atteso su più piattaforme di gioco. Queste, tuttavia, non sono le uniche presunte informazioni che emergono dalla piattaforma 4chan. Il "leak" anonimo offrirebbe infatti ulteriori dettagli relativi alla struttura di gioco.

Tra questi, la possibilità di scegliere tra tre differenti personaggi giocabili, la cui scelta, secondo quanto riportato, porterebbe il giocatore ad incontrare sul proprio cammino nemici e location uniche:

"un cacciatore con un arco lungo,

un guerriero con un grande scudo e armato di mazza,

uno stregone che può lanciare incantesimi tramite un libro magico".

Il rumor approfondisce anche l'ambientazione, che vederebbe il giocatore teletrasportato all'interno di un regno affetto da una guerra civile da ormai cento anni. I personaggi principali sarebbero parte di una compagnia di cavalieri che servono il Re, i cui compagni sarebbero scomparsi nel tentativo di trovare un misterioso "artefatto" in grado di garantire un vantaggio nei conflitti futuri. Il presunto leak fa inoltre riferimento alla presenza di meccaniche multiplayer sia cooperativo sia competitivo. Infine, secondo quanto riportato, Hidetaka Miyazaki figurerebbe come co-director, mentre figurerebbe come "sviluppatore principale" Yui Tanimura.



Insomma, molte le voci di corridoio che circondano questo presunto titolo, del quale, sottolineiamo, From Software non ha attualmente confermato l'esistenza. I rumor puntano ad un primo reveal all'E3 2019, dunque, per sapere se sono fondati o meno, l'unica cosa che possiamo fare è attendere pazientemente l'inizio della fiera losangelina ed eventuali conferme o smentite in merito.