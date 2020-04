Nuovo gioco gratis su Steam: Regions of Ruin disponibile per il download

Dopo aver recentemente raggiunto la cifra record di ben 24 milioni di giocatori attivi contemporaneamente su Steam, la piattaforma Valve propone alla propria utenza un nuovo gioco gratuito.

Stiamo parlando di Regions of Ruin, produzione firmata dagli sviluppatori di Vox Games ed edita da Poysky Productions. Il gioco, che ha esordito su Steam nel febbraio del 2018, è una produzione indipendente declinata nella forma di un RPG a scorrimento in due dimensioni. Unendo un oper-world ricco di sfide alla possibilità di costruire un proprio insediamento, Regions of Ruin è ambientato in una landa ricca di misteri da scoprire.

Il sistema di combattimento, in piena tradizione RPG, si fonda su di un sistema di crescita scandito dal passaggio di livello e definitivo dalle statistiche del proprio personaggio. Non manca inoltre un albero delle abilità, tramite il quale definire con maggior dettaglio il proprio stile di combattimento. Accanto a una campagna principale, il giocatore avrà modo di cimentarsi anche in plurime quest secondarie. Ampliando il proprio insediamento, infine, diverranno disponibili diverse opzioni, come la possibilità di assumere mercenari per avere supporto in battaglia oppure di inviare lavoratori a recuperare risorse da luoghi conosciuti della mappa di gioco.



Ruins of Region è gratis su Steam sino alle ore 8:00 di martedì 7 aprile. In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate utili indicazioni per approfittare del Festival di Primavera su Steam.