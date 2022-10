Elle Fanning posa (e si diverte) per il nuovo gioco di Hideo Kojima

Ricordate la campagna promozionale di Death Stranding? Hideo Kojima lo sta facendo di nuovo. Il celebre autore giapponese ha ricominciato con i suoi teaser misteriosi per accrescere la curiosità nei confronti del suo prossimo gioco, che a quanto pare includerà la nota attrice statunitense Elle Fanning.

Hideo Kojima ha confermato il coinvolgimento di Elle Fanning per il suo nuovo misterioso gioco mediante un poster che la ritrae in primo piano con la tagline "Who am I?", ossia "Chi sono io?". Non pago del clamore suscitato dall'annuncio di questa collaborazione, il game designer ha pubblicato anche un secondo poster, in questo caso con la frase "Where am I" ("Dove mi trovo?") e un volto di una persona oscurato.

In attesa di svelare l'identità di quest'altro membro del cast (c'è chi punta su Shioli Kutsuma, attrice giapponese nota per Deadpool 2), Hideo Kojima ha scelto di non lasciarci a bocca asciutta e ha condiviso sui suoi canali social un paio di istantanee che ritraggono Elle Fanning nello studio per il Performance Capture, dove evidentemente l'attrice stava posando per permettere ai grafici e agli artisti di Kojima Productions di digitalizzarla e trasporla nel videogioco. A giudicare dalle foto, che potete visionare anche voi in calce a questa notizia, la Fanning si stava senza dubbio divertendo...

I teaser misteriosi di Kojima hanno già colpito nel segno stuzzicando la curiosità dei videogiocatori e dando il la a tante teorie. Tra le più gettonate, ce n'è una secondo la quale questo nuovo gioco sarebbe Death Stranding 2. Voi cosa ne pensate?