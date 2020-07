Nuovo gioco inXile: il team Microsoft annuncia Frostpoint VR Proving Grounds

Decisamente a sorpresa, giunge da parte di inXile Entertainment, parte della famiglia Xbox Games Studios, l'annuncio di un nuovo titolo pensato appositamente per la Realtà Virtuale.

Tramite i propri canali comunicativi ufficiali, gli sviluppatori presentano infatti Frostpoint VR: Proving Grounds, un titolo multiplayer dalla struttura a squadre composte da dieci giocatori e che punta a offrire diverse modalità di gioco in chiave PvP. Ambientato in una struttura di addestramento militare abbandonata situata in Antartide, il mondo di gioco sarà popolato da inquietanti creature biomeccaniche. Un'esperienza ludica di stampo fantascientifico, che vedrà i giocatori fronteggiare diversi avversari equipaggiati con circa una dozzina di armi.

Frostopoint VR: Proving Grounds è in sviluppo presso inXile Entertainment da ormai diversi anni e approderà sui seguenti dispositivi VR: Oculus Quest S, Valve Index, HTC Vive. Conosciuto per lo più per produzioni di genere RPG, il team di sviluppo è pronto a cimentarsi per la prima colta con uno sparatutto in prima persona, esclusivamente in multiplayer. Al momento non è stata offerta una data di uscita per il titolo, che è stato presentato ufficialmente tramite il trailer di annuncio che potete visionare direttamente in apertura a questa news. È stato inoltre confermato l'organizzazione di una Beta nel prossimo futuro.