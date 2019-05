Un nuovo gioco mobile di Dragon Quest sarà annunciato il 3 giugno

Square Enix ha annunciato che il 3 giugno alle 05:00 del mattino (ora italiana) terrà una presentazione in onda su YouTube e Niconico per annunciare un nuovo gioco di Dragon Quest dedicato alle piattaforme mobile come smartphone e tablet.

Il comunicato stampa parla di "una nuova esperienza Dragon Quest mai vista prima", altri dettagli non sono noti, allo show prenderanno parte personalità come Kazuo Tokumitsu e Rio Hirai, Ozawa (del duo Speed Wagon) e Yuji Horii, game designer e creatore del mondo di Dragon Quest.

Questo annuncio si aggiunge alla presentazione già prevista per il 10 giugno e incentrata su novità per la serie Dragon Quest che potrebbero riguardare nuovi DLC per Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta o magari un remake/remastered di un vecchio capitolo della serie. Ne sapremo di più la prossima settimana...