Il nuovo gioco Naughty Dog si intitola The Last of Us Part II e non The Last Of Us 2

The Last Of Us 2 o The Last Of Us Part II? Negli ultimi anni la stampa internazionale si è riferita al gioco Naughty Dog con entrambi i titoli, tuttavia Halley Gross, co-writer insieme a Neil Druckmann, ha voluto chiarire la situazione in una recente intervista.

Halley Gross (che ha collaborato, tra le altre cose, anche alla scrittura di serie come Too Young To Die Old e Westworld) ha spiegato che "in Naughty Dog vediamo questo gioco come una naturale estensione del primo, un nuovo capitolo nella storia di Joel ed Ellie" e che per questo la denominazione ufficiale è The Last Of Us Part II (The Last Of Us Parte II in Italia) e non The Last Of Us 2.

Spesso capita (e capiterà ancora) di riferirsi al gioco come The Last Of Us 2 per motivi di praticità e chiarezza ma in realtà, come detto, sarebbe più corretto riferirsi al progetto come The Last Of Us Part II, così da rispettare la visione originale dello studio.

The Last Of Us Parte II sarà disponibile dal 21 febbraio 2020 su PS4, recentemente su Twitch abbiamo analizzato la trama e il finale di The Last Of Us in vista dell'arrivo del sequel, così da rinfrescarci la memoria su eventi e avvenimenti alla base della storia.