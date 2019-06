Un nuovo gioco per PlayStation Vita è stato premiato con il voto 10/10 in Giappone!

Sta destando non poca curiosità il caso di Gnosia, nuova visual novel per PlayStation Vita disponibile ora in Giappone. Il gioco è stato premiato con un Perfect Score da IGN Japan e anche altre testate sembrano aver particolarmente apprezzato questo titolo.

La divisione giapponese di IGN parla di "un gioco che ti farà perdere il conto delle ore, grazie a personaggi unici e indimenticabili, ad una trama ricca di colpi di scena e alle meccaniche di gioco semplici ma appassionanti", la testata loda inoltre il supporto per PlayStation TV, che permetterà agli utenti di giocatore Gnosia anche in versione "casalinga".

Gnosia non sembra destinato ad arrivare in Occidente, certamente stupisce che una produzione per PlayStation Vita uscita nel 2019 (ben otto anni dopo il lancio della console) possa ricevere un voto così alto da una delle principali testate internazionali, segno evidente dell'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori. Chissà che il titolo non possa uscire magari su Nintendo Switch, PS4 e altre piattaforme considerando il buon successo riscosso in Asia...