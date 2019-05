Un nuovo gioco Pokemon per smartphone uscirà entro marzo 2020

DeNA Mobile ha annunciato che lancerà "un nuovo ed eccitante gioco per smartphone" basato sui Pokemon realizzato in collaborazione con The Pokemon Company. L'uscita è prevista entro marzo 2020 su iOS e Android.

Nei documenti diffusi in occasione dell'ultima riunione con gli azionisti, si legge che "more details, such as information about the game and specific release timing, will be announced at a later date."

Al momento purtroppo non ci sono informazioni di alcun tipo su questo progetto, che certamente non sarà legato a Pokemon GO, essendo quest'ultimo un titolo di Niantic Labs. Con ogni probabilità si tratterà di un gioco sullo stile dei già noti Pokemon Quest, Pokemon Rumble e Pokemon Shuffle, tutti capace di riscuotere un buon successo di pubblico e critica.

Non è chiaro se il gioco in questione possa essere in qualche modo legato a Pokemon Spada e Pokemon Scudo, i due nuovi episodi della serie regolare in arrivo a fine anno esclusivamente su Nintendo Switch.