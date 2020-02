Un nuovo gioco della serie Capcom Vs. potrebbe essere in sviluppo

Oltre che per Street Fighter, Capcom è famosa anche per i suoi numerosi picchiaduro crossover della serie Capcom Vs., che negli anni hanno visto i celebri lottatori della casa darsela di santa ragione con personaggi provenienti da altri universi, in particolare quelli di SNK e Marvel.

Ebbene, sembra che la casa di Osaka stia sviluppando un nuovo capitolo della serie. A suggerirlo non è stato un insider qualsiasi, bensì una personalità nell'orbita di Capcom, ovvero Brian Hanford, doppiatore che di recente ha prestato la sua voce a V di Devil May Cry 5. Nelle scorse ore ha pubblicato su Twitter il seguente messaggio: "Assolutamente carico per il prossimo gioco della serie Capcom Vs. I nuovi personaggi potrebbero essere MOLTO familiari". Che V sia tra essi?

L'ultimo capitolo della serie, Marvel vs. Capcom Infinite, ha faticato ad ottenere il consenso dei fan e, con le sue 1,4 milioni di copie vendute, viene considerato dalla casa madre un insuccesso commerciale. Nel 2018 venne persino escluso del Capcom Pro Tour. Capcom non ha ancora annunciato nulla sul futuro della serie, ma non ci stupiremmo affatto se stesse pensando realmente ad un suo ritorno.

Tra l'altro, nei prossimi mesi le occasioni per annunciarlo potrebbero non mancare affatto. La prima che ci viene in mente, oltre ovviamente all'E3 2020, è l'EVO 2020 che si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto. Quest'anno la massima competizione eSport in ambito picchiaduro ospiterà un Invitational di Marvel Vs. Capcom 2 per celebrare il ventennale: quale miglior occasione per mostrare il nuovo capitolo della serie?