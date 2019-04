Un nuovo gioco della serie LEGO Star Wars è in via di sviluppo

A quanto pare, Star Wars Jedi Fallen Order non è l'unico videogioco di Guerre Stellari attualmente in lavorazione. Al recente evento Star Wars Celebration di Chicago, è stato confermato che un nuovo titolo della serie LEGO Star Wars si trova in via di sviluppo presso gli studi di Traveller's Tales.

La rivelazione, in realtà, è avvenuta in maniera singolare. A lasciarsi sfuggire l'informazione è stato Matthew Wood, che ha lavorato come sound editor per diversi film e serie TV di Star Wars, mentre partecipava alla trasmissione Star Wars Show Live!. Ciò significa che non è ancora stato effettuato un annuncio ufficiale: nel momento in cui vi scriviamo, pertanto, non siamo a conoscenza delle piattaforme di riferimento, della data d'uscita e dell'ambientazione del nuovo gioco.

L'ultimo titolo della serie è LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza, lanciato nel 2016 e basato sui fatti narrati nel primo capitolo della nuova trilogia. Probabilmente, il nuovo titolo seguirà le vicende della seconda pellicola, Gli Ultimi Jedi, e della terza e ultima, The Rise of Skywalker, che si è mostrata pochi giorni fa per la prima volta in uno spettacolare trailer. La certezza l'avremo solamente quando verrà effettuato il reveal ufficiale.