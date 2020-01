Un nuovo gioco di Sonic anticipato da un messaggio nascosto su Twitter?

Il 2019 non è stato particolarmente ricco per Sonic The Hedgehog, il porcospino blu è stato protagonista del solo Team Sonic Racing ma nel 2020 le cose cambieranno grazie all'uscita del film con Jim Carrey e... probabilmente di un nuovo gioco.

Nelle scorse ore il profilo Twitter ufficiale della serie ha pubblicato un video per augurare a tutti un buon 2020, il Social Media Manager di SEGA ha ricondiviso la clip sul suo profilo personale accennando a un messaggio nascosto nel filmato. Siliconera ha scoperto alcuni termini e frasi nascoste, tra cui: It began in 2015, A glimmer of a flame, Growing with each success, Enduring every challenge, Within this, my last puzzle, Remember the words, Ignis aurum probat e This next chapter belongs to you.

Indizi che presi singolarmente possono dire molto poco ma che secondo la testata punterebbero dritti verso un nuovo gioco di Sonic in uscita alla fine del 2020 o nei primi mesi dell'anno successivo. Proprio nel 2021 Sonic The Hedgehog festeggia il trentesimo anniversario, avendo fatto il suo debutto su Mega Drive il 23 giugno del lontano 1991.

SEGA è già al lavoro per programmare i festeggiamenti e quasi certamente anche un nuovo gioco "tradizionale" della serie è in fase di sviluppo presso gli studi della commpagnia giapponese... probabilmente ne sempre di più nei prossimi mesi.