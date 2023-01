Nuovo gioco di Spyro nel 2023? Toys for Bob lancia un teaser

Un nuovo gioco di Spyro potrebbe uscire quest'anno? Forse sì, a suggerirlo è un teaser lanciato dallo studio Toys for Bob con una immagine promozionale che sembra proprio nascondere la presenza di indizi legati al ritorno del draghetto.

La cartoline di auguri di Toys for Bob per il 2023 mostra vari personaggi legati allo studio, come Ghost di Call of Duty, ma non solo perché aguzzando bene la vista è possibile vedere anche Spyro, e potrebbe non essere un caso dal momento che quest'anno segna il venticinquesimo anniversario della serie.

Spyro the Dragon è uscito nel 1998 su PlayStation e dunque nel 2023 il draghetto viola festeggia i suoi primi 25 anni di vita... quale miglior occasione dunque per lanciare l'attesissimo Spyro 4? Si tratta al momento solo di una speculazione ma chissà che alla Spyro Reignited Trilogy non faccia seguito un vero e proprio nuovo capitolo della serie, esattamente come accaduto con Crash Bandicoot.

A proposito di Crash, Toys for Bob ha annunciato Crash Team Rumble ai The Game Awards, lo studio sta lavorando anche alla serie Call of Duty con altri studi Activision e a questo punto chissà che davvero non ci sia spazio anche per un nuovo platform 3D di Spyro.