Un nuovo gioco di Star Wars arriverà nel 2021 anticipando i nuovi film della saga?

Stando ad una serie di report raccolti dalla redazione di GamesRadar+, la prossima era di Star Wars potrebbe cominciare con un gioco.

In occasione del San Diego Comic-Con dello scorso ottobre, Disney ha presentato Project Luminous, un piano a lungo termine cross-mediale che traghetterà l'intero franchise di Star Wars nel futuro, con il lancio di una nuova serie di film ambientati 400 anni prima della Saga degli Skywalker, in un periodo chiamato Alta Repubblica. Queste pellicole (la prima verrà proiettata nei cinema a partire dal dicembre del 2022) includerebbero del materiale proveniente dai film inizialmente affidati agli showrunner di Game of Thrones, David Benioff e DB Weiss, che hanno lasciato il progetto a causa di altri impegni presi con Netflix.

Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni - provenienti da un report a cura del portale ungherese Ziro.hu - il primo grande prodotto di Project Luminous sarà un videogioco che vedrà la luce nel 2021, ovvero un anno prima del lancio del primo di una nuova serie di film di Star Wars. Questo titolo avrebbe il compito di introdurre le vicende che poi saranno espanse successivamente, oltre che nei film, anche in altri media. Nei report non si fa menzione delle piattaforme di riferimento, e neppure del team di sviluppo incaricato, anche se probabilmente si tratta di uno studio nell'orbita di Electronic Arts. Che si tratti del gioco di Star Wars in sviluppo presso EA Motive?