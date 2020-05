Nuovo gioco al Summer Game Fest: Keighley fornisce qualche indizio

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, martedì 12 maggio alle ore 18:00 verrà presentato un nuovo gioco nell'ambito del Summer Game Fest, evento interamente digitale lungo quattro mesi che funge da contenitore per gli show dei principali publisher.

Mentre ci avviciniamo al gran giorno, l'organizzatore Geoff Keighley ha mostrato tutto il suo disaccordo nei confronti di un articolo di IGN.com, nel quale l'autore invita i giocatori ad abbassare le aspettative nei confronti della grafica dei giochi di prossima generazione. Secondo il presentatore, quell'articolo "Non invecchierà molto bene", lasciando intendere che le affermazioni in esso contenute potrebbero essere smentite presto.

A quel punto, un giocatore ha invitato Keighley a gestire meglio le aspettative nei confronti degli annunci del Summer Game Fest, dopo la delusione nei confronti dell'Inside Xbox del 7 maggio. L'organizzatore si è mostrato sicuro di sé anche in quest'occasione, rispondendogli "Ne riparleremo presto :)".

La curiosità nei confronti di questo nuovo annuncio, quindi, non fa che crescere. Quando però un utente ha scritto "Ti prego fa' che sia Batman, Titanfall 3 o qualsiasi sia il gioco al quale sta lavorando Rocksteady", Keighley si è sentito in dovere di calmare un po' gli animi: "Giusto per gestire le aspettative, il gioco di martedì è qualcosa di bello e divertente", suggerendo che potrebbe non essere uno dei titoli sopracitati. Non ci resta che attendere l'annuncio di martedì 12 maggio per fugare qualsiasi dubbio.