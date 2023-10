Nuovo God of War in sviluppo per un insider: DLC, sequel o spin-off?

Il leaker e insider ViewerAnon si dice assolutamente sicuro del fatto che Sony Santa Monica sia attualmente al lavoro sul franchise di God of War anche se non è chiaro in che modo e sul piatto ci sarebbero varie ipotesi da prendere in considerazione.

Ad esempio lo studio potrebbe essere al lavoro su un gioco completo ma non su un sequel di God of War Ragnarok, dal momento che come sappiamo l'avventura norrena di Kratos è terminata. Si potrebbe pensare ad un nuovo inizio per la serie oppure ad uno spin-off (magari con protagonista Atreus? Ma questo è solo un pensiero di chi scrive), in alternativa anche l'ipotesi DLC o espansione di Ragnarok.

Ma l'ipotesi più probabile, secondo ViewerAnon, è quella di un gioco più piccolo stile Uncharted L'Eredità Perduta, avventura di breve durata realizzata utilizzando parte degli asset di Uncharted 4 Fine di un Ladro. E lo stesso potrebbe fare Santa Monica Studios, usando la base di God of War Ragnarok per dare vita ad un gioco a basso budget che abbia il ruolo di spin-off o "mezzo sequel."

Al momento in ogni caso tutto tace da parte di Sony Santa Monica e dunque restiamo in attesa di capire come si evolverà la saga di God of War.