Nuovo Golden Sun e un gioco sportivo di Mario in arrivo su Switch?

Secondo alcune voci di corridoio, Camelot potrebbe essere attualmente al lavoro su due progetti per Nintendo Switch, uno dei quali in arrivo a breve, indicativamente entro la prima metà del 2021.

Il gioco in questione dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere un titolo sportivo con protagonista Mario e tutti gli abitanti del Regno dei Funghi. La tempistica non sorprende, in quanto il progetto arriverebbe poco meno di tre anni dopo il lancio di Mario Tennis Aces, ultimo gioco sviluppato dal team. C'è chi ipotizza possa trattarsi di un gioco di golf, ma anche in questo caso nessuna conferma.

Altra voce vuole inoltre lo studio al lavoro su un secondo progetto, ovvero un nuovo episodio di Golden Sun, serie molto popolare in passato e che non vede un nuovo capitolo dai tempi di Golden Sun L'Alba Oscura, uscito nel 2010 su Nintendo DS. L'insider che ha riportato il rumor non cita però alcuna finestra di lancio, facendo capire come questo sia piuttosto lontano nel tempo.

Niente di quanto riportato è stato confermato per il momento, Camelot è da sempre legata agli sportivi di Super Mario e un possibile ritorno di Mario Golf potrebbe non essere del tutto impossibile.