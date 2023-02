Nuovo GOTY per Elden Ring, trionfa anche ai D.I.C.E. Awards 2023

Elden Ring continua a conquistare premi e riconoscimenti in giro per il mondo, il gioco di FromSoftware si è aggiudicato nelle scorse ore anche l'ambito premio di Game of the Year durante la ventiseiesima edizione dei D.I.C.E. Awards.

Elden Ring è stato premiato come gioco dell'anno, una battaglia a due con God of War Ragnarok, entrambi i titoli si sono aggiudicati numerosi premi, ecco tutti i vincitori.

Game of the Year

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Vampire Survivors

Outstanding Achievement in Animation

Cuphead - The Delicious Last Course

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Moss Book 2

Outstanding Achievement in Art Direction

Call of Duty Modern Warfare 2

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

The Callisto Protocol

Outstanding Achievement in Character

Call of Duty Modern Warfare 2 - Alejandro Vargas

God of War Ragnarok - Atreus

God of War Ragnarok - Kratos

Horizon Forbidden West - Aloy

Return to Monkey Island - Guybrush Threepwood

Outstanding Achievement in Original Music Composition

A Plague Tale Requiem

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Metal Hellsinger

Moss Book 2

Outstanding Achievement in Audio Design

A Plague Tale: Requiem

Call of Duty: Modern Warfare 2

God of War Ragnarok

Gotham Knights

Somerville

Outsanding Achievement in Story

Elden Ring

God of War Ragnarok

I Was a Teenage Exocolonist

IMMORTALITY

NORCO

Outstanding Technical Achievement

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Teardown

Action Game of the Year

Bayonetta 3

Grounded

Neon White

SIFU

Vampire Survivors

Adventure Game of the Year

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

NORCO

Stray

TUNIC

Fighting Game of the Year

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

MultiVersus

Rumbleverse

SpiderHeck

THE KING OF FIGHTERS XV

Racing Game of the Year

F1 22

Gran Turismo 7

Need for Speed Unbound

Role-Playing Game of the Year

Citizen Sleeper

Elden Ring

Weird West

World of Warcraft: Dragonflight

Xenoblade Chronicles 3

Sports Game of the Year

EA SPORTS FIFA 23

Mario Strikers: Battle League

MLB The Show 22

NBA 2k23

OlliOlli World

Strategy/Simulation Game of the Year

Dwarf Fortress

IXION

Marvel’s Midnight Suns

Potion Craft: Alchemist Simulator

Warhammer 40,000 CHaos Gate Demonhunters

Immersive Reality Game of the Year

Cosmonious High

Moss: Book 2

Red Matter 2

Tenatcular

The Last Clockwinder

Outstanding Achievement for an Independent Game

IMMORTALITY

Neon White

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

TUNIC

Vampire Survivors

Mobile Game of the Year

Diablo Immortal

Gibbon: Beyond the Trees

IMMORTALITY

MARVEL SNAP

Poinpy

Online Game of the Year

Call of Duty: Modern Warfare 2

EA SPORTS FIFA 23

FINAL FANTASY XIV: Endwalker

MARVEL SNAP

Rumbleverse

Outstanding Achievement in Game Design

Elden Ring

God of War Ragnarok

MARVEL SNAP

TUNIC

Vampire Survivors

Outstanding Achievement in Game Direction

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

IMMORTALITY

TUNIC

Elden Ring ha venduto 20 milioni di copie in un anno, un successo incredibile per il gioco di Miyazaki, un titolo capace di conquistare un pubblico estremamente vasto, coinvolgendo anche coloro che solitamente non apprezzano il genere Souls.