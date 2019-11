Il nuovo hot fix di Call of Duty Modern Warfare nerfa nuovamente lo shotgun 725

Sembra che Activision e Infinity Ward abbiano tutte le intenzioni di continuare a supportare Call of Duty Modern Warfare, dato che è stato appena diffuso un nuovo aggiornamento, che gli stessi sviluppatori hanno definito come un hot fix, più che la vera e propria patch 1.09 di Call of Duty Modern Warfare.

Nello specifico si tratta di un ulteriore depotenziamento dello shotgun 725, considerato evidentemente ancora troppo devastante, e ne è stato ridotto il danno anche nel modello 680. Sono stati invece aumentati i danni, sia a corto che a medio raggio, dell'AUG 5.56.

Ancora più importante però è la risoluzione dell'errore che permetteva ai giocatori di duplicare le proprie killstreak, un bug prontamente eliminato.

I cambiamenti non riguardano però solo le armi, ma anche le Special Operations, dove sono stati risolti alcuni piccoli problemi, ed in generale diversi errori anche di lievissima entità come ad esempio dei typo o delle descrizioni non corrispondenti all'oggetto o sfida selezionata.

Come detto, l'aggiornamento è già disponibile per lo scaricamento automatico prima di avviare il gioco. Per tutte le novità nel dettaglio, vi rimandiamo al topic ufficiale su Reddit, con le patch note complete. Che ne pensate di questi cambiamenti? Anche per voi lo shotgun era ancora troppo potente? Per approfondire sull'ultima fatica di Infinity Ward, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.