Il nuovo Humble Bundle è dedicato ai giochi Bandai Namco!

Humble Bundle lancia il nuovo Humble Bandai Namco Bundle 3, pacchetto dedicato ai giochi del publisher giapponese che include titoli come Tekken 7, God Eater 2 Rage Burst e Project CARS.

Pagando almeno 89 centesimi otterrete Impact Winter, Pac-Man Championship Edition DX e Enslaved Odyssey to the West, con almeno 8.73 euro si aggiungeranno anche Get Even, 11-11 Memories Retold, Project CARS e Little Nightmares, con 13.34 euro si aggiungeranno Sword Art Online Fatal Bullet e Gold Eater 2 Rage Burst, infine con 22.24 euro avrete accesso anche alla versione completa di Tekken 7.

Il nuovo Humble Bandai Namco Bundle 3 resterà disponibile per due settimane a partire da oggi, tutti i giochi inclusi potranno essere riscattati da Steam, sicuramente si tratta di una buona occasione per arricchire la propria libreria con i migliori titoli di Bandai Namco, tra cui Tekken 7, uno dei picchiaduro più acclamati e venduti degli ultimi anni. Da non sottovalutare produzioni minori ma ugualmente interessanti come Little Nightmares, Get Even e 11-11 Memories Retold.